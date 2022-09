O enviado especial do secretário-geral da ONU para os Oceanos, Peter Thomson, defendeu esta quinta-feira a criação de um banco internacional para o financiamento das áreas marinhas protegidas e sublinhou que o futuro passa pela sustentabilidade da economia azul.

“Algumas das maiores áreas marinhas protegidas do mundo foram estabelecidas por alguns dos países mais pobres do mundo, como tal é necessário uma cooperação global no financiamento e gestão dessas áreas”, disse.

Peter Thomson falava no âmbito da conferência “Ilhas Selvagens — Um catalisador para a Economia Azul Sustentável nacional” –, que decorre no Funchal, na qual defendeu a criação de um banco mundial para a sustentabilidade dos oceanos.

“Hoje vamos discutir os custos e os benefícios das áreas marinhas protegidas”, disse, adiantando que “novas ideias” estão a ser desenvolvidas para assegurar o seu financiamento, uma vez que “a economia azul sustentada é fundamental para o futuro da espécie humana” como fonte de energia e ao nível da segurança alimentar.

A conferência está integrada nas comemorações dos 50 anos da criação da reserva natural das Ilhas Selvagens, um subarquipélago da Madeira localizado a cerca de 300 quilómetros a sul do Funchal.

Em 2021, o executivo madeirense (PSD/CDS-PP) decretou o alargamento da reserva, cobrindo 2.677 quilómetros quadrados numa área de 12 milhas náuticas em redor das Ilhas Selvagens, onde todas as espécies existentes estão totalmente protegidas de atividades extrativas, tais como a pesca ou a exploração de materiais inertes.

As ilhas Selvagens passaram assim a ser a maior Área Marinha Protegida do Atlântico Norte.

“As Selvagens são um exemplo para o mundo”, declarou Peter Thomson, sublinhando que vai visitar o subarquipélago na sexta-feira.

“Vou às Selvagens porque as quero conhecer e quero que o mundo veja o quanto importante é a Área Marinha Protegida das ilhas Selvagens”, salientou.

O enviado especial do secretário-geral da ONU para os Oceanos lembrou, por outro lado, que os acordos internacionais apontam para a necessidade da cobertura de 10% dos oceanos com o estatuto de área marinha protegida.

“Isso ainda não foi alcançado, mas uma das grandes iniciativas foi tomada aqui, na Madeira, pelo Governo Regional, no ano passado, ao declarar as Selvagens uma Área Marinha Protegida, a maior do Atlântico Norte”, disse, reforçando: “Este foi um passo muito significativo ao nível global”.

A sessão de abertura da conferência “Ilhas Selvagens – Um catalisador para a Economia Azul Sustentável nacional” contou com a presença do secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, que também destacou o “bom exemplo” da Madeira.

A Madeira é um bom exemplo daquilo que se tem feito do ponto de vista da conservação, mas também daquilo que se pode perspetivar em termos de desenvolvimento económico, num turismo sustentável, na monitorização, na utilização de novos equipamentos”, disse.

E reforçou: “Não conseguiremos ultrapassar o problema das alterações climáticas se não cuidarmos bem dos oceanos e aqui, na Madeira, está-se a fazer isso muito bem”.