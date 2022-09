O Instagram anunciou esta quinta-feira a introdução em Portugal de novas ferramentas para apoiar pais, tutores e adolescentes na rede social, o que inclui os mais recentes recursos de supervisão parental lançados em outros países no início deste ano.

Entre as várias ferramentas lançadas em Portugal pela Meta de supervisão parental no Instagram está o envio ao adolescente de um convite para supervisionar a sua conta ou aceitar um convite do seu adolescente.

Permite ainda ver quanto tempo o adolescente passa diariamente no Instagram e estabelecer limites diários e agendar pausas para horários específicos do dia, segundo a rede social.

Os pais e tutores passam a receber uma notificação sempre que o adolescente denunciar uma conta ou uma publicação — incluindo qual a conta e qual o tipo de conteúdo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Está também incluído o lançamento do Centro de Família, em que os pais em Portugal e no mundo passam a poder ter a possibilidade de visitar este espaço que tem conteúdos revistos por especialistas que irão ajudar adolescentes e pais a navegar no mundo digital.

Inclui também novas ferramentas para ajudar os adolescentes a gerirem melhor o tempo que passam no Instagram.

A Meta está a testar uma nova funcionalidade sonora a nível global que visa encorajar os adolescentes a mudarem de tema se estiverem a olhar repetidamente para o mesmo tipo de conteúdo na área “explorar”.

Apesar de estar a ainda a ser testado, aguardamos que possa chegar a todos em breve”, refere a dona do Instagram.

A Meta criou um processo que ajuda a aplicar a Convenção sobre os Direitos das Crianças da Organização das Nações Unidas no desenvolvimento de produto.

“Esta estrutura de trabalho é usada por todas as equipas na Meta para poderem aplicar as mesmas normas no desenvolvimento de todas as experiências digitais para os menores de 18 anos”, refere a tecnológica, que vai assevera que vai continuar a trabalhar “colaborativamente” para responder às necessidades dos mais jovens nas app’s (aplicações).