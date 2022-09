A ex-integrante das Spice Girls, Melanie C, contou que foi alvo de abusos sexuais no dia anterior à banda se ter estreado nos palcos. “Tentei enterrar imediatamente o que aconteceu comigo, porque havia outras coisas em que focar”, lembrou a artista no postcast “How To Fail” de Elizabeth Day.

Segundo a cantora, tudo aconteceu quando estava a receber uma massagem, num hotel em Istambul, na Turquia. Apesar de ter descrito a agressão sexual como “leve”, Melanie C confessou que se sentiu “muito vulnerável e envergonhada”.

O sucesso que a banda tinha na altura fez com que a cantora optasse pelo silêncio e não contasse o episódio a mais ninguém. “Eu não queria fazer um escândalo e também não tinha tempo para lidar com isso”, recordou.

Este episódio estará no seu livro de memórias, “Who I Am”, ainda que inicialmente não pensasse escrever sobre o assunto. No entanto, depois de um sonho, decidiu relatar o que lhe aconteceu. “Eu acho que é muito importante para lidar e processar o assunto”, concluiu.

