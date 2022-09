No palco, em busca da poesia na obra de Agustina Bessa-Luís

Agustina não era dada a poesia, embora tivesse vários amigos poetas. Ficou famosa aquela fala de uma personagem de A Sibila que diz a um admirador: “Versinhos? Meta-os pelo cu a cima”. Por isso é estranho e corajoso que a criadora desta peça de teatro-performance não tenha medo de dizer o óbvio: há uma dimensão poética na escrita de Agustina, uma dimensão que nos toca e que expande a sua escrita para lá do aforístico.

Partindo dos livros Concertos dos Flamengos (1993), Antes do Degelo (2004) e Crónica do Cruzado Osb. (1976), Maria Duarte cria quadros cénicos para falar sobre alguns aspetos da vida das mulheres portuguesas e da feminilidade como uma figura que permeia e estorva a trama cultural, política e sexual. Quatro atrizes e dois atores são homens e mulheres trazidas de dentro das obras de Agustina Bessa-Luís, independentemente do género, e, durante uma hora e meia, flutuam no palco como figuras etéreas que vão dando voz a excertos dos livros da escritora que comemora este ano o centenário do seu nascimento.A peça estreia-se esta quinta-feira, 15 de setembro, no palco da Culturgest em Lisboa, onde fica apenas até sábado.

“Mulheres em Lisboa ou as Espias de Látex na Madrugada de 25 de abril” já estava a ser preparada por Maria Duarte quando, o diretor artistico da Culturgest, Mark Deputter, a convidou para apresentar o trabalho nesta sala, marcando o arranque das comemorações dos 100 anos de Agustina, nome maior da literatura portuguesa. “A escrita de Agustina leva a língua portuguesa a lugares onde ela nunca tinha ido antes, leva-nos a lugares íntimos e ínfimos, ilumina coisas que estavam escondidas”, diz Maria Duarte, que não se deixa intimidar pelo fato de, raramente, alguém ter a coragem de juntar na mesma frase a obra da escritora e a palavra poesia.