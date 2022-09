O futebolista colombiano James Rodríguez, antigo jogador do FC Porto, é reforço do Olympiacos para esta temporada, depois de ter rescindido com o Al-Rayyan, anunciou esta quinta-feira o tricampeão grego, numa nota publicada no seu site oficial.

O médio de 31 anos regressa ao futebol europeu, agora para a Grécia, depois de dois anos e meio no Qatar, e vai utilizar a camisola número ’10’ do Olympiacos, equipa que iniciou a temporada sob o comando do português Pedro Martins, entretanto afastado do cargo.

Rodríguez chegou ao FC Porto em 2010/11, tendo passado três épocas no Dragão, antes de rumar primeiro ao Mónaco e depois a Real Madrid, Bayern Munique e Everton.

O internacional colombiano (86 jogos e 24 golos) é o segundo “grande nome” contratado esta época pelo Olympiacos, juntando-se ao brasileiro Marcelo, ex-Real Madrid.

O clube grego não divulgou a duração do contrato de James.

