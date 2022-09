Siga aqui o liveblog da guerra na Ucrânia

As forças militares ucranianas continuam a contra-ofensiva que iniciaram no final de agosto e, esta quinta-feira, o ministério da Defesa britânico avançou no seu relatório habitual que algumas unidades militares russas já abandonaram a região de Kahrkiv.

Este 204.º dia de conflito fica marcado pela terceira visita de Ursula Von Der Leyen, presidente da Comissão Europeia, à Ucrânia. E Putin deverá encontrar-se com Xi Jiping, Presidente da China.

O que aconteceu durante a manhã?

O Presidente ucraniano esteve envolvido num acidente de carro, perto da meia-noite, em Kiev, não tendo sofrido ferimentos graves. Ao início da manhã foi avançado que um “carro colidiu” contra a viatura que transportava Zelensky.

O relatório diário do ministério da Defesa britânico revela que algumas unidades militares russas “fugiram” de Kharkiv “em aparente pânico”. E as forças ucranianas “continuam a consolidar o seu controlo das regiões de Kharkiv que acabam de ser libertadas”.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, chegou esta manhã a Kiev, capital ucraniana, onde reuniu com Zelensky e recebeu uma distinção do Presidente ucraniano. Esta é a sua terceira visita ao país desde que a Rússia invadiu a Ucrânia.

Putin já chegou a Samarcanda, no Uzbequistão, onde vai participar na cimeira de chefes de estado da Cooperação de Xangai. Espera-se que esta quinta-feira aconteça um encontro entre Putin e Xi Jiping , Presidente da China.

, Presidente da China. Os separatistas russos em Kherson dizem ter impedido tentativa ucraniana de entrar na região. “Todos foram expulsos”, disse o líder dos separatistas pró-Rússia na regiaõ de Kherson.