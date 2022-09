Siga aqui o nosso liveblog sobre a morte de Isabel II

Após a morte da Rainha Isabel II, o príncipe William vai herdar a propriedade privada do Ducado da Cornualha, que era do seu pai, o agora Rei Carlos III. Ainda assim, grande parte da fortuna permanece em segredo.

Com a linha de sucessão assegurada pelo seu pai, William torna-se assim no seu herdeiro e, ao que tudo indica, no futuro Rei inglês. Este fator fez do príncipe um homem ainda mais rico depois da morte da sua avó, já que herdou o Ducado da Cornualha, que possui terrenos e propriedades de cerca 567 quilómetros quadrados.

Esta propriedade foi criada em 1337 pelo Rei Eduardo II e, de acordo com as últimas estimativas, vale cerca de 1,2 mil milhões de euros. Toda a receita por si gerada serve para “financiar as atividades públicas, privadas e de caridade” do duque da Cornualha.

Ainda assim, o Rei e o seu sucessor têm várias restrições a cumprir. Por exemplo, nenhum pode beneficiar da venda de ativos dos seus ducados e qualquer lucro das alienações é investido na respetiva propriedade. De acordo com a lei, nenhum é obrigado a pagar qualquer tipo de imposto sobre as suas propriedades.

De acordo com a CNN, a fortuna da Rainha estaria avaliada, em 2021, em cerca de 500 milhões de euros. “[Os testamentos reais] estão ocultos, por isso não temos ideia do que existe e quanto valem. Isso nunca foi tornado público”, disse Laura Clancy, professora de jornalismo na Universidade de Lancaster e autora de um livro sobre finanças reais.

Estima-se que a fortuna real esteja avaliada em 21 mil milhões de euros, valor que Carlos III terá herdado com a subida ao trono.