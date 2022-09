O treinador do Portimonense reconheceu esta quinta-feira, na “ressaca” da derrota com o Sporting, que tem de “fazer melhor” o seu trabalho na receção de sexta-feira ao Desportivo de Chaves, em jogo da sétima ronda da I Liga de futebol.

“O treinador fazer melhor o seu trabalho vai ajudar certamente”, disse Paulo Sérgio, de forma incisiva, na antevisão à partida, ao ser questionado sobre o que tinha falhado no pesado desaire (4-0) da jornada anterior frente ao Sporting e o que tinha de mudar no jogo com os transmontanos.

Em Alvalade, referiu o técnico dos algarvios, a equipa saiu do padrão de jogo mais utilizado e utilizou um modelo com o qual já tinha tido “sucesso”, nomeadamente “competindo melhor pelo resultado contra os ‘grandes’, inclusivamente com uma vitória no Estádio da Luz” na época passada, ao bater o Benfica por 1-0.

“Quando fazemos alterações e não funcionam, o primeiro a questionar-se sobre elas sou eu mesmo. Obviamente, assumo toda a responsabilidade por aquilo que de mau aconteceu em Alvalade e vamos olhar para este jogo dentro do que são as nossas capacidades e características”, frisou o treinador.

Paulo Sérgio espera “um jogo bastante competitivo, entre duas equipas que vão querer ganhar”.

“Temos de estar ao nosso melhor nível, muito concentrados, respeitar muito o adversário, porque sabemos das suas qualidades, e ir à procura da vitória com vontade, determinação e muita humildade, para podermos sair felizes no final”, acrescentou.

O Desportivo de Chaves, argumentou, “é um adversário com qualidade, uma equipa boa e uma equipa compacta, que está a produzir bom futebol”.

“Sabemos que vai ser mais uma tarefa dificílima e o que tem de haver é foco nas nossas missões para explanarmos a nossa qualidade”, concluiu o treinador do Portimonense.

O Portimonense, quinto classificado com 12 pontos, recebe na sexta-feira o Desportivo de Chaves, décimo, com oito, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 20h15, com arbitragem de Manuel Oliveira (Associação de Futebol do Porto).