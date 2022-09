Seis vitórias consecutivas, segundo lugar do Campeonato a dois pontos da liderança e um incrível registo de 23 golos marcados e cinco sofridos. O Sp. Braga tem estado a realizar um início de temporada assinalável e que permite começar a pensar em quatro candidatos ao título ao invés de apenas três — mas, pelo meio, os minhotos não descuravam a Liga Europa.

Depois da vitória frente ao Malmö na jornada inaugural da fase de grupos, que pelo meio teve mais um triunfo para a Liga frente ao Rio Ave, o Sp. Braga recebia o Union Berlin na Pedreira e procurava prolongar o registo positivo e colocar-se numa posição privilegiada em relação ao apuramento. Do outro lado, porém, estava uma equipa alemã que é atualmente o surpreendente líder da Bundesliga com mais dois pontos do que Bayern Munique e Borussia Dortmund — mas que tinha perdido nas competições europeias perante o Union Saint-Gilloise e precisava de pontos para se manter à tona.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.