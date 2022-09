Muita gente acha que ser jogador

É uma facilidade, é viver no esplendor

Não sabe que a arte é até mais

Difícil que ser um doutor

Driblar a vida encontrar a saída

Para não ser mais um sofredor.

Em 2006, o grupo Samba Tri juntou-se a Ronaldinho Gaúcho para gravar “Goleador”, uma música sobre o percurso do antigo jogador brasileiro — e, no fundo, uma música sobre o percurso de milhares de jogadores brasileiros. Um dos elementos dos Samba Tri, curiosamente ou não porque nada é obra do acaso, é Rafael Belloli. Ou seja, o pai de Raphinha, o avançado do Barcelona.

Atualmente, “Goleador” é uma das músicas que Raphinha ouve, uma vez atrás da outra, para encontrar motivação. “Durante toda esta trajetória, a música esteve comigo. Digo sempre que é o meu refúgio. O meu pai é músico, é do pagode. Acho que herdei dele esta relação. Acompanhei-o sempre nos grupos em que tocava. Cresci no meio no samba e também por meio do samba. Foi com a música que ele me criou a mim e ao meu irmão, em conjunto com a minha mãe, que é pedagoga. Muito por isso, a música está sempre comigo. Quando tenho um tempo, quando estou a ir para o treino ou mesmo antes das partidas, a música está comigo. Quase sempre é ele: o pagode do meu pai. Para mim, é como se fosse uma espécie de remédio relaxante que me ajuda a focar”, contou o brasileiro de 25 anos ao UOL, num texto de coração aberto, escrito na primeira pessoa, com o título “Não me Desvirtuei”.

