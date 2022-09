O PAN/Açores alertou nesta quarta-feira que “este não é o momento” para reduzir o orçamento da região, nem para os partidos com acordos de incidência parlamentar com o Governo (PSD/CDS-PP/PPM) “exigirem moedas de troca”.

“A responsabilidade e maturidade dos políticos tem de vir ao de cima. Tem de haver solidez neste orçamento. Deve ser muito virado para a parte social, para necessidades da parte da energia. Temos algumas alternativas e temos de nos robustecer nessas alternativas. Não podemos é reduzir o orçamento com 15 ou 20 milhões [de euros]. Este é o momento de apoiar as pessoas. Não é a altura de reduzir o orçamento. O PAN não está para isso“, avisou Pedro Neves.

O deputado único do PAN no parlamento regional falava após uma reunião com o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, que está neste dia a receber os partidos políticos a propósito da elaboração das antepropostas de Plano e Orçamento para 2023, que devem ser discutidas em novembro na Assembleia Regional.

“Se esperam que o PAN seja irresponsável e precise de moeda de troca, nós não vamos ser irresponsáveis”, sublinhou.

Pedro Neves fez mesmo um pedido “aos outros partidos” porque é necessário “dar mais confiança em termos de política para os açorianos“.

“Não é altura de estarmos a pedir moedas de troca”, frisou.

De acordo com o parlamentar, os partidos podem “ter medidas negociadas, mas não moedas de troca”.

“O PAN também vai ter [medidas apresentadas] e vamos ter de chegar a um consenso”, observou.

Questionado sobre se o PAN pondera votar contra se esse consenso não for atingido, o deputado disse que sim.

“O PAN pode votar contra, mas não temos incidência parlamentar. Se não chegarmos a acordo, podemos votar de forma completamente diferente. Nós não temos incidência parlamentar e isso faz a diferença”, justificou.

O deputado assinalou que o Governo manifestou “abertura para receber algumas medidas do PAN, como foi feito no primeiro ano de orçamento” do atual executivo.

Questionado sobre as medidas que estavam a ser negociadas com o executivo, Pedro Neves referiu a remuneração complementar, a progressão na carreira da administração pública, a energia renovável, o ambiente, os animais e os apoios sociais para dar resposta à inflação.

A Assembleia Legislativa dos Açores é composta por 57 deputados e, na atual legislatura, 25 são do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do PPM, dois do BE, um da Iniciativa Liberal, um do PAN, um do Chega e um deputado independente (eleito pelo Chega).

O Governo Regional depende do apoio dos partidos que integram o executivo e daqueles com quem tem acordos de incidência parlamentar (IL, Chega e deputado independente) para ter maioria absoluta na Assembleia Legislativa Regional.