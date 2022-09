O socialista António Monteirinho anunciou esta sexta-feira que é candidato à presidência da concelhia da Guarda do PS, com eleições marcadas para 7 de outubro, para que o partido “possa ser o mais votado nas próximas eleições autárquicas”.

António Monteirinho, de 52 anos, engenheiro mecânico, atual deputado na Assembleia da República, pelo círculo eleitoral da Guarda, apresentou neste dia publicamente a sua recandidatura, que tem por lema “Rumo ao futuro“.

O candidato, que concorre ao segundo mandato à concelhia socialista da cidade mais alta do país, referiu à agência Lusa que tem como objetivo transformar o PS “no partido mais votado” e “criar as condições para que possa ser o mais votado nas próximas eleições autárquicas”.

O PS perdeu a liderança da Câmara Municipal da Guarda em 2013, quando foi conquistada pelo social-democrata Álvaro Amaro, e, em 2021 a presidência passou para as mãos do independente Sérgio Costa [movimento Pela Guarda].

Para a sua recandidatura, o deputado socialista António Monteirinho apontas duas razões, uma política, outra pessoal: “A primeira foi o apelo da grande parte dos militantes que apelaram para que eu voltasse a ser candidato. E a segunda é que eu, na minha vida, não gosto de deixar as coisas inacabadas. E, lamentavelmente, a última comissão política [mandato de dois anos] foi como se fosse um projeto inacabado, fundamentalmente por causa da pandemia e porque não alcançámos aquilo que era o objetivo final, que era ganhamos as eleições autárquicas”.

António Monteirinho tem uma estratégia delineada para que o PS volte a ser “um partido capaz de ligar-se, novamente, à sociedade civil, através de propostas, de discussão e debate de ideias”.

A ser de novo eleito líder da concelhia da Guarda para os próximos dois anos, também promete trabalhar para que a cidade, numa década, apresente os “indicadores económicos” das cidades mais avançadas do país.

No projeto que apresentou aos militantes inclui a concretização de propostas que o PS fez ao eleitorado nas últimas eleições autárquicas, como a recuperação do Hotel de Turismo, a criação do Centro de Competências e Inovação da Economia Social, a instalação do Porto Seco e a remodelação, renovação e reconstrução de edifícios no Parque da Saúde da cidade mais alta do país.

“É acompanhar para que estes quatro projetos sejam concretizados [pelo Governo] no espaço desta legislatura”, prometeu o socialista.

O prazo para a entrega de listas concorrentes ao ato eleitoral para a comissão política concelhia termina no dia 30 e António Monteirinho é o único candidato conhecido até ao momento.