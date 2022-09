O filme “Fogo-Fátuo”, uma fantasia musical de João Pedro Rodrigues na qual entram um príncipe, bombeiros e o flagelo dos incêndios em Portugal, abre esta sexta-feira o festival de cinema Queer Lisboa.

“Fogo-Fátuo” chega ao Queer Lisboa, em antestreia no cinema São Jorge, depois de uma elogiada estreia internacional no festival de Cinema de Cannes (França) e numa altura em que também faz parte do festival de Toronto, a decorrer no Canadá.

O filme, que se estreia nos cinemas no dia 29, é uma comédia sobre um príncipe português que quer ser bombeiro para ajudar o país a combater os incêndios que devastaram parte do território, mas é também uma sátira social sobre Portugal.

Mauro Costa e André Cabral protagonizam “Fogo-Fátuo” à frente de um elenco que conta ainda com Joel Branco, Oceano Cruz, Margarida Vila-Nova, Miguel Loureiro, Teresa Madruga, Paulo Bragança, Cláudia Jardim, Joana Barrios, entre outros.

A 26.ª edição do Queer Lisboa propõe, até ao dia 24, uma programação de filmes que ajudam o espectador a pensar sobre a construção do conceito queer no passado e no presente, e sobre a importância da memória nessa reflexão, como afirma a direção no programa oficial.

Entre as escolhas deste ano está a produção paquistanesa “Joyland”, de Saim Sadiq, duplamente premiada este ano em Cannes, sobre um romance entre um rapaz e uma rapariga transgénero, que abala os alicerces de uma família patriarcal, e “Três Tristes Tigres”, do brasileiro Gustavo Vinagre, em torno de três adolescentes numa cidade distópica.

Ainda sobre o Brasil, o festival realça ainda a seleção de “Corpolítica”, de Pedro Henrique França, que acompanha as candidaturas de pessoas LGBTQI+ nas eleições de 2020. O realizador estará em Lisboa a apresentar o filme.

O foco deste ano do programa “Hard Nights” incide “em duas figuras peculiares na produção de obras explícitas”: Fred Halsted, “o lendário ator e realizador de pornografia gay e figura de culto dos anos 1970″, e Mahx Capacity, fundador do estúdio AORTA films.

O encerramento do Queer Lisboa será com o documentário ‘”Esther Newton Made Me Gay”, da realizadora Jean Carlomusto, sobre a antropóloga social e ativista lésbica Esther Newton.

Depois do Queer Lisboa acontecerá o Queer Porto, de 29 de novembro a 4 de dezembro.

