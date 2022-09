Juan Carlos, rei emérito de Espanha, vai ao funeral da Rainha Isabel II, mas não com a comitiva real, onde seguirá o Rei Felipe, a Rainha Letizia e a Rainha Sofía. Segundo o El Mundo, Felipe e o pai chegaram a um acordo: Juan Carlos participa como ex-chefe de Estado nas cerimónias fúnebres, mas a Casa Real não organiza, nem financia, a sua viagem.

Pai e filho não são vistos juntos em eventos oficiais desde que Juan Carlos saiu de Espanha e mudou a sua residência para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em agosto de 2020. Felipe VI decidiu, também na viagem para o funeral de Isabel II, distanciar-se do pai, que vai, assim, até Londres num voo comercial, desde Abu Dhabi. A estadia também será paga pelo próprio.

O ABC escreve que no avião da Força Aérea que vai partir domingo de manhã de Madrid com Felipe, Letizia e Sofía não vai seguir o Juan Carlos, que foi convidado para estar presente no funeral na qualidade de antigo Chefe de Estado.

Em Londres, também não ficará no mesmo hotel que o filho e a nora. Segundo o ABC, Felipe e Letizia não deverão pernoitar no hotel nos arredores de Londres onde costumam ficar, devido às restrições de circulação, mas sim na residência do Embaixador espanhol, perto do Palácio de Buckhingham e da Abadia de Westminster. Já a Rainha emérita, Sofía, “por questões logísticas”, deverá ficar no mesmo hotel de Juan Carlos.

Mas a agenda em Londres de pai e filho vai coincidir, pelo que esta poderá ser a primeira vez em dois anos que aparecem juntos num evento público. Quando chegarem a Londres, Felipe e Letizia vão visitar Westminster Hall, para prestar tributo à Rainha, no domingo; e mais tarde, os quatro foram convidados para assistir à receção oficial oferecida por Carlos III, no Palácio de Buckingham. O mesmo acontecerá no funeral, na segunda-feira.

Na segunda-feira ao meio-dia, depois do funeral, Felipe VI e Sofía regressarão a Madrid. Já Letizia viajará diretamente para Nova Iorque, onde marcará presença num evento das Nações Unidas. E Juan Carlos regressa a Abu Dhabi.