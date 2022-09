O líder do PSD acusou esta sexta-feira o Governo de falhanço total no processo de descentralização de competências para os municípios e de ter “imposto” uma míni-descentralização.

No encerramento do Encontro de Autarcas Social-Democratas, em Castro Daire, no distrito de Viseu, Luís Montenegro afirmou que o Governo dececionou o país e que o processo de descentralização, apresentado como a grande reforma do Estado, “é um logro”.

“O primeiro-ministro e o Governo disseram ao país há sete anos atrás que a descentralização era a grande reforma do Estado e iam cumprir o grande objetivo nacional de ter uma administração pública que vai servir melhor os cidadãos, mas o que temos é uma mini-descentralização”, enfatizou, no decorrer da primeira etapa da iniciativa “Sentir Portugal”, que o levará aos 18 distritos do país e às regiões autónomas nos próximos dois anos.