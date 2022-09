Moeda avaliada num milhão de dólares encontrada 20 anos depois

A AAI alertou as Investigações de Segurança Interna dos EUA (ISI), que transmitiu a investigação para a Unidade de Tráfico de Antiguidades do Distrito de Manhattan (UTA). Com base em dados de informadores de cinco países, juntamente com a ajuda das autoridades da Europa e do Médio Oriente, foi obtida uma ordem judicial para repatriar a moeda.

A relíquia foi entregue na segunda-feira numa cerimónia na Procuradoria distrital de Manhattan, com a presença de funcionários norte-americanos e israelitas, incluindo o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan.

Juntamo-nos aos nossos parceiros para devolver uma peça incrivelmente rara da história de Israel, a moeda de shekel trimestre, um símbolo de independência do tempo da presença romana no que é agora o Israel moderno”, disse o agente do ISI, Ricky J Patel, na reunião, citado pela BBC.

A cunhagem da moeda de prata foi “uma declaração de independência dos judeus contra o poderoso império romano na terra de Israel”. Datada de 69 a.C, é uma das quatro únicas do género conhecidas por existirem.

