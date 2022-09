Siga aqui o live blog sobre a guerra

Conhecido por fazer outros líderes mundiais aguardarem a sua chegada, desta vez foi o Presidente da Rússia a esperar que o homólogo do Quirguistão, Sadyr Japarov, viesse ao seu encontro. É o segundo episódio do género no espaço de poucos meses, depois do Presidente da Turquia ter feito Vladimir Putin esperar durante cerca de 50 segundos, onde era notória a impaciência do líder russo.

O mais recente episódio aconteceu, esta quinta-feira, durante um encontro entre Putin e Japarov à margem da 22.ª cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, em Samarkand, no Uzbequistão. Vídeos partilhados por vários jornalistas e meios de comunicação social mostram o Presidente russo a entrar na sala onde ia decorrer o encontro com o homólogo.

Sob o olhar das câmaras, Putin aguarda a chegada de Japarov, remexendo nos papeis que trás na mão. Pousa um dos papéis, olha à volta e, por um momento, parece ter algo para dizer. Não chega a pronunciar-se e acaba por pousar o resto dos papéis. Passados cerca de 30 segundos entra, finalmente, o líder do Quirguistão.

???????? “I’ve been waiting for a #Kyrgyzstan President like you.”#Putin liked to make everyone wait. Now, the tables, — even the small-sized ones, — have turned, with ????????President Sadyr Japarov not showing up on time. pic.twitter.com/gARL5ZEgBs — KyivPost (@KyivPost) September 15, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Putin gosta de fazer toda a gente esperar. Agora as mesas – mesmo as mais pequenas – inverteram-se”, escreveu o Kyiv Post numa referência à famosa mesa de seis metros na qual Putin tem recebido vários líderes mundiais.

O chefe de Estado russo já deixou vários líderes mundiais à sua espera. Em junho de 2015, o Papa Francisco aguardou um hora e em 2018 chegou 45 minutos atrasado a um encontro com o ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump; em 2020 fez com que Recep Tayyip Erdoğan, Presidente turco, tivesse de estar, ao longo de dois minutos, em frente aos jornalistas e às câmaras, de pé, a aguardar a sua chegada. Em julho deste ano, porém, foi Erdoğan quem o deixou à espera, naquilo que foi interpretado como um gesto de “vingança”.

A semelhança entre o episódio desta quinta-feira com Erdoğan não passou despercebida. “Vejo que o Presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov, seguiu o exemplo de Erdogan e deixou Putin à espera“, escreveu Carl Fridh Kleberg, jornalista da SVT.

Ah, I see the president of Kyrgyzstan, Sadyr Japarov, pulled an Erdogan and let Putin hang around waiting earlier today. https://t.co/engeKCr0Rr — Carl Fridh Kleberg (@FridhKleberg) September 15, 2022

O conselheiro do Ministério da Administração Interna, Anton Gerashchenko, foi mais longe e disse que Putin foi “publicamente humilhado”. “Antes o líder do Kremlin fazia os líderes mundiais esperar por ele”, escreveu.