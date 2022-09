A Assembleia da República aprovou em sessão plenária, esta sexta-feira, quatro votos de pesar pelas mortes de Isabel II — destacando que a soberana “cumpriu o seu reinado com superlativo sentido de dever e de serviço público”—, de Gorbatchev — “pela sua liderança e contributo para a resolução pacífica de controvérsias internacionais e pelo papel desempenhado na aproximação entre o Ocidente e o Leste”— , do antigo chefe do Exército Cerqueira Rocha — recordando o seu exemplo e “briosa carreira”, que marcou profundamente o ramo — e da autora Ana Luísa Amaral — uma das”autoras mais acarinhadas e reconhecidas da poesia portuguesa” e com um percurso marcado pela defesa da liberdade e dignidade das pessoas.

Rainha Isabel II

O voto de pesar, apresentado pelo presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, foi aprovado com as abstenções de PCP e BE.

O texto salienta que “ao longo dos seus setenta anos de reinado, a Rainha Isabel II desempenhou, enquanto soberana, um papel fundamental para a democracia britânica, tendo trabalhado com os muitos governos neste longo e diverso período” e “personificou, melhor do que ninguém, o papel institucional próprio do monarca de uma monarquia constitucional”.

