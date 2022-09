Acompanhe o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

O 205.º dia de guerra na Ucrânia arrancou com um comunicado do Ministério da Economia alemão, que puxou a si o controlo da subsidiária da petrolífera russa Rosneft e o controlo de três refinarias. A ideia foi clara: neutralizar “a ameaça iminente à segurança do fornecimento de energia” e estabelecer “uma base essencial para a preservação e o futuro do local de Schwedt”, acrescenta o comunicado do ministério alemão”.

Dos Estados Unidos, chegou a notícia de mais um pacote de 600 milhões de dólares em armamento para apoiar as forças ucranianas.

Já as forças militares russas estarão a ficar com falta de efetivos. É pelo menos essa a indicação dos serviços secretos britânicos, no habitual boletim diário, que dá força a um vídeo que começou a circular na quinta-feira à noite na imprensa internacional. Nesse vídeo, um aliado de Putin, o chefe do grupo Wagner, é visto a tentar recrutar voluntários numa prisão russa. A promessa é a de que, em troca de seis meses de combate na Ucrânia, os prisioneiros deixam de ter pena a cumprir e podem regressar a casa.

O que se passou durante o início da tarde

A imprensa russa relata um ataque em Kherson, feito pelas forças ucranianas, que terá atingido um edifício com funções administrativas. A cidade continua a ser controlada pela Rússia.

O que se passou durante a manhã

O Ministério da Economia da Alemanha anunciou que a subsidiária da petrolífera russa vai ser controlada pelo governo alemão. Berlim vai passar a controlar três refinarias da Rosneft no país.

A inteligência britânica focou atenções no recrutamento feito pelo grupo Wagner a reclusos na Rússia. A Defesa britânica acrescenta que os desafios crescentes de falta de militares estarão a colocar pressão sobre as forças russas.

Os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de armamento para auxiliar a Ucrânia, num total de 600 milhões de dólares.

A Ucrânia retomou o fornecimento de energia elétrica em Kharkiv, zona do país que voltou recentemente a ser controlada pelos ucranianos. Algumas localidades estavam sem energia desde o início da invasão.

Sergei Gorenko, o procurador-geral da região separatista de Lugansk, que é apoiada pelos russos, terá morrido durante um ataque ao seu escritório esta sexta-feira. Um porta-voz avançou à Interfax que Gorenko morreu na sequência de ferimentos causados pela explosão de uma bomba no escritório.

O que aconteceu durante a noite e a madrugada