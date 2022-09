O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, considerou esta quinta-feira que a melhoria dos indicadores de saúde nas últimas décadas não se deve apenas ao “papel muito decisivo” do SNS, mas também aos contributos dos setores social e privado.

Augusto Santos Silva esteve esta quinta-feira ao final da tarde – em representação do Presidente da República, que se deslocou a Angola — na entrega do prémio António Champalimaud de Visão 2022 e fez um discurso no qual deixou “quatro elogios que são ao mesmo tempo quatro agradecimentos”.

“O primeiro elogio é este: hoje é o dia do Serviço Nacional de Saúde porque foi exatamente há 43 anos que a Assembleia da República aprovou a lei que criou o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Nestes 43 anos os indicadores de saúde em Portugal melhoraram muito significativamente”, enalteceu.

Para o presidente da Assembleia da República, “evidentemente que o SNS teve um papel muito decisivo nesta melhoria, mas a melhoria não se deve apenas ao Serviço Nacional de Saúde”.

“Deve-se a todos quantos têm contribuído para a melhoria da saúde em Portugal, pertençam eles ao setor público, ao setor social ou ao setor privado”, sustentou.

Entre estes agentes que ajudaram a melhorar a saúde em Portugal, Santos Silva destacou as fundações, a mobilização da filantropia, da iniciativa da sociedade civil e também pessoas como António Champalimaud, “que tiveram o rasgo de dedicar parte muito importante daquilo que foram acumulando ao longo de uma vida de trabalho e de empreendimento para empregá-lo ao serviço do bem comum”.

“E, portanto, o meu primeiro elogio, que é o primeiro agradecimento é à fundação Champalimaud que exprime, exemplifica melhor do que ninguém esta importante contribuição do setor filantrópico para a melhoria do bem-estar dos portugueses e para a melhoria do bem-estar da generalidade das populações”, afirmou.