O comandante da capitania de Viana do Castelo defendeu este sábado o regresso do dispositivo de segurança nas praias, que terminou no dia 11, depois de um menino de três anos ter sofrido um acidente numa praia de Afife.

“Obviamente que para mim, como coordenador das operações de socorro no domínio público marítimo, seria mais confortável ter um dispositivo de segurança nos dias que se avizinham de calor e que atraem as pessoas para as praias”, defendeu Silva Lampreia, em declarações à agência Lusa.

O responsável relatou que a criança “foi deixada pelos pais sentada na areia, junto à agua, enquanto foram ao banho”, tendo pouco depois “dado com ela deitada na areia, possivelmente após ter sido atingida por uma onda, e inanimada”.

Depois de ter sido assistida no local foi conduzida “por precaução” ao Hospital de Viana do Castelo, confirmando que a “criança está bem”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sobre os meios de que a capitania dispõe para fazer o patrulhamento, Silva Lampreia referiu que a “única coisa que há é uma viatura AMAROC que nesta altura bate os dois concelhos, de Esposende e Viana do Castelo”, lamentando já não poder contar com o apoio da Coordenada Decimal [Associação de Nadadores Salvadores, um projeto] que é financiado pela Câmara Municipal”.

“Já não temos dispositivo balnear desde o dia 11 [de setembro], quando terminou a época balnear, as praias já não têm vigilância”, lembrou o comandante que apelou aos “comportamentos de precaução e de prevenção”, pedindo às pessoas “que não se exponham ao risco porque nunca se sabe o que pode acontecer e o mar é traiçoeiro”.