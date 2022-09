Uma derrota a abrir na Supertaça, só vitórias com dois empates nos oito encontros seguintes, uma média de três golos marcados por jogo. O Manchester City também teve as suas dores de crescimento ao longo da adaptação a uma versão 2.0 de Pep Guardiola que assumiu a condição de um 9 como Erling Haaland (e que já é tudo menos um corpo estranho) mas o tempo foi dando uma harmonia cada vez maior. Diferenças à parte, e são muitas, foi isso que aconteceu também com o Wolverhampton de Bruno Lage, que mudou o sistema tático que vinha desde o Championship com Nuno Espírito Santo sem perder o bom rendimento defensivo mas ainda à procura da melhor solução ofensiva (três golos em seis jogos). Depois dos duelos equilibrados da última época, ambos os conjuntos tinham quase um teste ao atual momento.

“O Wolverhampton é um equipa completamente diferente das últimas épocas. Costumavam jogar com uma linha de cinco jogadores atrás mas agora sem o Coady jogam com quatro. Estou muito impressionado com a forma como jogam, são imprevisíveis. Têm muitas coisas boas. Os defesas centrais, os ataques por fora, por dentro, muito talento com Rúben Neves, Gonçalo Guedes, João Moutinho… todos eles. São muito competitivos. Foi um dos adversários mais difíceis na época passada e amanhã [sábado] não será diferente. Temos de estar mentalmente preparados. Eles têm muita qualidade e respeito-os pelo que nos fizeram no passado, fizeram-nos sofrer”, comentara na antevisão Pep Guardiola, técnico dos citizens.

“Parar Haaland? O Pep Guardiola foi um dos primeiros treinadores a jogar com um falso 9 e agora tem um avançado, que podemos ver na área, que podemos ver a marcar, que podemos ver entre as linhas dos nossos defesas, ao primeiro poste, no segundo… Sabemos que criam oportunidades, os espaços que querem, que tipo de abordagem gostam até à área. Se Diego Costa vai jogar? Vamos ver. Ainda temos mais um dia, vamos ver o que irá acontecer. Sabemos que ele vai precisar de tempo para melhorar a condição física para competir. Quando pensei nele há 15 meses não tivemos a oportunidade de garantir a sua contratação mas agora foi possível. Precisamos de uma referência na área, precisamos de alguém para competir com o Jiménez. O Diego tem um perfil diferente”, referira Bruno Lage, treinador do Wolves.

So proud of this! A big thank you to all my teammates and fans – couldn't have done it without your support! ???? #mancity pic.twitter.com/7p2fpPMxIv — Erling Haaland (@ErlingHaaland) September 16, 2022

