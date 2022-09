O que é?

É, em primeiro lugar, antagónico: há qualquer coisa de confortável nos sítios objetivamente desconfortáveis. É o fenómeno das paredes que, com tinta a descascar, nos vão dando pistas da passagem do tempo; dos talheres que nos chegam dentro do prato; de uma mesa que é posta com a ajuda de todos. É que em sítios de aparência objetivamente tosca (a Zomato prefere chamar-lhe “pitoresca”), não há cortesias forçadas, não há receio de se dar uma gargalhada sonora ou sequer vergonha em pedir autorização para tirar uma cerveja do frigorífico. Não espere aqui uma decoração aprumada ou néons com dizeres disruptivos. Não espere cadeiras forradas a veludo ou pratos com assinatura de estúdio de cerâmica. É o diametralmente oposto a isso. Já dizia o ditado que quem vê caras, não vê corações. Com os restaurantes, passa-se o mesmo: quem vê um sítio grosseiro, não sabe o que daquela cozinha pode sair. Estamos perante um desses casos, um daqueles que não vem nos guias, não sai nas revistas, não faz parte das listas dos “melhores”. Não é trendy. Só aqui entra quem já conhece o segredo, só ignora a luz branca quem sabe que depois do banquete farto se vai sempre surpreender com a conta. Chama-se Sagarmatha Momo, mas o cliente que já é um habitué prefere dizer só que vai aos momos. Na sossegada Rua dos Anjos, tem, desde a pandemia Covid-19, uma esplanada, que se esconde da agitação da barulhenta e vizinha Almirante Reis, essa bolha do multi-culturalismo no centro da capital. Ideal para jantar, nunca para o almoço.

Porque voltámos?

Não é um sítio para levar os sogros, não é um restaurante de família — não é sequer o ideal para levar alguns membros do seu círculo de amigos. Mas é sítio para celebrar as amizades que importam, local para responder à espontaneidade dos planos que, a correr nas redondezas, se decidem alargar, resultando na pergunta: onde é que vamos jantar? Já fomos e voltámos e voltámos e voltámos — e pretendemos continuar a voltar. Porque é que teimamos em regressar a um sítio de cadeiras duras e luzes brancas?

A comida

Comece pelos seguintes:

Bathmas: uma espécie de aperitivo nepalês, que funciona também como acompanhamento. Feijões de soja fritos, ultra crocantes, temperados com cebola, gengibre, coentros e tomate. Não pense duas vezes, atire-se a isto logo no início da refeição.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Naan: o pão achatado, típico da Índia e de outros países da Ásia ocidental e do sul, não nos surge aqui na sua versão mais usual — os mais puristas poderão até revoltar-se. Mas, conservadorismos à parte, é uma delícia. O facto de ser frito torna-o único. Não tenha pudor: mergulhe-o em todos os molhos que lhe chegarem à mesa.

Camarão com cebola, envolvido num molho espesso e picante. Na hora de fazer o pedido, o senhor averigua sempre o nível a resistência dos clientes — mas cautela, porque a tolerância é matéria muito subjetiva. Acompanhe com arroz frito.

Momos. Dão nome à casa, mas não são o melhor da casa. Ainda assim, vale a pena pedir — mas nunca na versão frita.

O preço

Quatro pessoas a dividir um banquete substancial não pagam mais de dez euros. O resultado da soma pode ser ainda mais reduzido — mesmo com as cervejas frescas ou com a garrafa de vinho (não espere uma carta muito elaborada) incluídos. É um restaurante fácil, sem frescuras, propício a regressos frequentes, como são todos aqueles em que se come bem e são bom negócio.

O desconforto

É o tal paradoxo de que lhe falávamos no início deste texto. Comer fora não é igual em todos os sítios — consoante o posicionamento, vivem-se experiências diferentes. Esta experiência não é sobre o sítio, a decoração ou o serviço. É só sobre a comida e sobre as pessoas que temos connosco.

O que é que mudávamos?

A luz branca do interior: fere-nos os olhos, é sugadora de beleza e amiga de dores de cabeça.

O chow mein deixa a desejar. A massa desilude.

Os momos fritos, moles e desmaiados.

A experiência durante o dia: cá fora falta um chapéu de sol, lá dentro está demasiado escuro. Reforçamos: experimente só ao jantar. Se optar pela experiência diurna, o mais provável é provar e não querer voltar.

O Sagarmatha Momo fica na Rua dos Anjos 57A. Está aberto de segunda-feira a sábado, do 12h às 23h30. O numero é o 920 039 881.

Provámos e Voltámos é a rubrica onde regressamos aos restaurantes onde fomos felizes — e saímos de barriga cheia