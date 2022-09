Após a descoberta de um cemitério com mais de 400 túmulos na cidade de Izium, o Presidente da Ucrânia disse que há provas claras de tortura e abusos infligidos pelas forças russas. “O mundo deve reagir a tudo isto. A Rússia repetiu em Izium o que fez em Bucha”, afirmou no discurso habitual.

O líder ucraniano refere que estão a decorrer investigações na região de Kharkiv e que todos os crimes das forças russas estão a ser registados. “Há evidências de que os soldados russos, cujas posições não eram longe daqui, dispararam sobre os cadáveres só por diversão”, revelou.

Agora começamos a descobrir a verdade sobre o que se estava a passar em Kharkiv.”

Durante uma contraofensiva na região de Kharkiv, as forças ucranianas recuperaram vários territórios, incluindo a cidade de Izium. Na sequência destes avanços, as autoridades começaram a divulgar casos de mortes e tortura que se passaram durante a ocupação russa.

A semana ficou marcada pela descoberta de um cemitério em Izium, onde foram enterrados 445 túmulos, e ao longo desta sexta-feira, os cadáveres foram exumados. Os investigadores vão agora conduzir exames forenses para identificar todos as pessoas no local e os registos serão utilizados como evidências nos tribunais internacionais. A agência de Direitos Humanos das Nações Unidas já disse que vai investigar as mortes.