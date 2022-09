Vinte e sete pessoas morreram este domingo no sudoeste da China, quando um autocarro que as transportava para um local de quarentena anti-Covid se despenhou, informaram as autoridades locais.

O veículo, que transportava 47 pessoas, “capotou”, disse a polícia local, adiantando que o acidente provocou também 20 feridos.

O acidente, o mais mortal na China desde o início do ano, ocorreu na prefeitura de Qiannan, uma região isolada e montanhosa da província de Guizhou, onde vivem várias minorias étnicas.

O governo provincial confirmou, algumas horas após o acidente, que o autocarro estava a transportar pessoas “para o local onde iriam ficar em quarentena” devido à pandemia de Covid-19, mas não foi especificado se os passageiros estavam doentes, eram casos de contacto ou apenas residentes nalgum edifício onde se registaram casos de infeção.

A província de Guizhou registou mais de 900 novos casos nos últimos dois dias.

Nas redes sociais, as pessoas têm chorado os mortos, em mensagens acompanhadas de lamentos contra a política “Covid zero” que vigora na China.

Durante o bloqueio de dois meses da cidade de Xangai, na última primavera, muitos residentes de cidades com casos Covid-19 foram transportados em autocarros a meio da noite para instalações rudimentares noutras províncias para quarentena.