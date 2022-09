O cardiologista pediátrico José Diogo Ferreira Martins foi eleito, em Roma, secretário-geral da Federação Internacional das Associações de Médicos Católicos (FIAMC), associação sediada no Vaticano, informou este domingo a Associação Nacional dos Médicos Católicos Portugueses (AMCP).

José Diogo Martins, que preside à AMCP, foi eleito no sábado para o cargo de secretário-geral da FIAMC, associação que congrega as associações médicas católicas internacionais, tendo a eleição ocorrido no âmbito do XXVI Congresso Mundial Federação. O médico belga Bernard Ars foi reeleito presidente da FIAMC, para um novo mandato de quatro anos.

Os trabalhos do congresso foram encerrados pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.

Os trabalhos do congresso ficaram marcados pela distinção de Caroline de Souza, médica bacteriologista indiana de Goa, com o Prémio Internacional de Ética e Deontologia João XXI, pelo seu trabalho “Grandes avanços biomédicos: desafios éticos, deontológicos, atenuação de conflitos: Uma visão geral”.

A designação do prémio pretende homenagear e fazer memória do Papa João XXI, o português Pedro Hispano, um médico, teólogo, matemático e professor que foi Papa entre setembro 1276 até à data da sua morte, em maio de 1277.

Também no sábado, a portuguesa Benedita Pacheco de Carvalho, aluna do terceiro ano de Medicina, foi distinguida com uma medalha de prata pela qualidade da apresentação do tema “A alegria de ser um jovem médico católico em Portugal”, que fez com o médico José Diogo Martins.