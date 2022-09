O edifício do Colégio Nacional, antiga Escola Secundária de Anadia, vai ser transformado em alojamento universitário, num investimento que ronda os 1,7 milhões de euros e que prevê a construção de 36 quartos, explicou a Câmara Municipal.

As obras de adaptação do edifício do Colégio Nacional vão ser realizadas no âmbito de um contrato-programa de financiamento do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), estabelecido entre a Câmara Municipal de Anadia e a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação.

Em comunicado enviado à agência Lusa, esta autarquia do distrito de Aveiro informou que os 36 quartos que a empreitada pretende criar, quatro deles adaptados a utilizadores com mobilidade condicionada, terão capacidade para alojar 56 pessoas.

O projeto das obras de adaptação, que teve em conta questões relativas à eficiência energética e à sustentabilidade ambiental, inclui ainda espaços para refeições, estudo, lazer, lavandaria, área para ‘coworking’ e zonas exteriores de convívio”, acrescentou.

Junto ao alojamento serão ainda instalados “um ponto de carregamento rápido de veículos elétricos e uma estação de parqueamento de bicicletas b-AND”.

O procedimento para adjudicação da obra será “lançado em breve” e a empreitada “terá de estar concluída no final de 2023”.

De acordo com a Câmara Municipal de Anadia, a oferta de quartos a custos acessíveis visa “dar resposta às necessidades de alojamento a alunos bolseiros deslocados, a estudantes deslocados, a estudantes estrangeiros e também a investigadores, docentes e não docentes de instituições de ensino superior, em mobilidade nacional ou internacional, das universidades e dos politécnicos de Aveiro e Coimbra, resultado de um diálogo iniciado entre o Município de Anadia e estas instituições, com vista a mais projetos futuros”.

Alargar a oferta de transportes entre Anadia e as referidas instituições de ensino superior é outra das medidas associadas a este projeto, que está já em estudo”, avançou ainda.

O Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES) pretende passar, até 2026, de 15 mil para 26 mil camas.