O Benfica pretende mostrar que tem uma equipa à altura e voltar a marcar presença na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de futebol, disse a treinadora Filipa Patão, na antevisão da segunda ronda de acesso.

Entramos para vencer sempre e queremos mostrar que temos uma equipa à altura. O clube está a fazer uma aposta muito forte no feminino. É importante estar entre as melhores e isso passa por estar na fase de grupos da Liga dos Campeões”, assinalou a treinadora das ‘águias’.

As bicampeãs nacionais visitam na terça-feira o Rangers, em jogo da primeira mão da segunda ronda de acesso, no Estádio Ibrox, em Glasgow (19h30), e recebem as escocesas na quarta-feira, 28 de setembro, no centro de estágios do Seixal.

“Vamos tentar explorar ao máximo as debilidades da equipa adversária e tentar feri-la através das nossas jogadoras rápidas e móveis, principalmente pelos corredores laterais“, disse ainda Filipa Patão, num jogo em que já contará com a internacional lusa Jéssica Silva.

De fora continuam Amélia Silva e as também internacionais portuguesas Catarina Amado e Francisca Nazareth, por lesão, bem como a central e capitã Sílvia Rebelo, que viu dois cartões amarelos na ronda 1, ante Hajvalia e Twente.

Nessa primeira fase, o Benfica derrotou o Hajvalia por 9-0 e o Twente por 2-1.

“O Benfica tem um historial muito grande, será um jogo competitivo, mas estamos confiantes. Tenho a certeza de que iremos conseguir a vitória na Escócia e em Lisboa”, disse também esta segunda-feira a atacante brasileira Valéria Cantuário.

O jogo está agendado para as 19h30 de terça-feira, com arbitragem de Ivana Martincic, da Croácia.

Lista de 20 convocadas:

Guarda-redes: Katelin Talbert, Rute Costa e Carolina Vilão.

Defesas: Ana Seiça, Carole Costa, Carolina Correia, Lúcia Alves e Daniela Silva.