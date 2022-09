Em missão na Ucrânia pela quarta vez desde o início da guerra, o cardeal polaco Konrad Krajewski e a sua comitiva escaparam ilesos de um tiroteio em Zaporíjia. O grupo, composto por um bispo católico, um bispo protestante e um soldado ucraniano, foi atacado quando terminava de distribuir alimentos e bens essenciais à população local.

O esmoleiro do Papa Francisco, que celebrava o 9.º aniversário desde que foi ordenado bispo, carregava com a ajuda do grupo um pequeno autocarro com provisões. Juntos, partiam em direção à linha da frente de guerra, área onde, segundo o próprio, já ninguém entra além dos soldados devido aos tiroteios intensos.

Quando terminavam de distribuir os bens, começaram a disparar sobre o grupo, que teve de fugir em busca de um refúgio. “Pela primeira vez na minha vida eu não sabia para onde correr … porque não é suficiente correr. Tens de saber para onde ir”, disse à Vatican News.

Por agora não se sabe quem foram os autores do ataque e, apesar do susto, o cardeal Krajewski e os seus companheiros continuam o seu trabalho na Ucrânia. Depois de Zaporíjia, o próximo destino é Kharkiv, uma região onde as forças ucranianas recuperaram várias cidades numa contraofensiva recente.

O enviado do Papa Francisco já tinha estado na Ucrânia por três vezes. A última vez foi em abril para celebrar os ritos da Semana Santa. Também esteve em Bucha, onde rezou junto à vala comum descoberta pelas autoridades ucranianas depois da saída das tropas russas. “As lágrimas não caiem e as lágrimas vêm”, disse na altura ao jornal católico.

O Papa já assumiu por várias vezes estar disposto a viajar até Kiev, a convite das próprias autoridades ucranianas, após a sua visita ao Canadá. No entanto, por indicação médica, está impossibilitado de o fazer nas próximas semanas devido a problemas no joelho.

“Agora não posso ir, porque depois da viagem ao Canadá, a recuperação do joelho sofreu um pouco e o médico proibiu”, disse numa entrevista à CNN. O pontífice não apresentou para já possíveis datas futuras para as deslocações, porém, disse que está a conversar com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o seu homólogo russo, Vladimir Putin.