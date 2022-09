Fernando Araújo ainda não anunciou formalmente se vai aceitar o convite de Manuel Pizarro para dirigir o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Fonte próxima do ainda administrador do Hospital do São João diz ao Observador que essa decisão deverá ser tomada “até ao final desta semana”, depois de um primeiro encontro formal entre Araújo e a tutela. Há “pormenores” que Araújo quer acertar antes de anunciar a sua decisão.

É um novo compasso de espera, o segundo desde que o nome de Fernando Araújo foi anunciado como sendo a escolha do Ministério da Saúde para diretor executivo do SNS. Na semana passada, o administrador do São João atirou essa decisão — aceitar ou não o cargo de CEO do serviço público de saúde em Portugal — para depois da publicação do diploma que dava corpo a essa nova figura, a direção executiva.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.