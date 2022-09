Um conjunto de crónicas sobre educação escritas por António de Sousa Franco vai ser lançado em livro, a 21 de setembro, dia em que o antigo ministro das Finanças faria 80 anos, numa edição prefaciada por António Guterres.

“António de Sousa Franco e a Liberdade de Educação” é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC), que apresenta também textos do atual administrador da Gulbenkian Guilherme d’Oliveira Martins, titular da pasta da Educação entre 1999 e 2000, do constitucionalista Jorge Miranda e do ex-iministro da Educação Eduardo Marçal Grilo, entre outros.

No prefácio, o secretário-geral das Nações Unidas recorda a relação que manteve com Sousa Franco desde “o alvor do regime democrático” em Portugal até ao XIII Governo Constitucional, em que lhe confiou as finanças públicas.

Mas mesmo em assuntos alheios à sua formação académica, a sua perspicácia e capacidade de apreensão do essencial eram notáveis. As suas intervenções enriqueciam, sem exceção, as discussões em Conselho de Ministros sobre os mais diversos temas”, confessa Guterres.

No mesmo texto, recorda a ligação de Sousa Franco à fundação da Universidade Católica, onde o livro será lançado, e o empenho do antigo ministro não só no ensino superior, como também na criação da rede de ensino pré-escolar, “um grande progresso para Portugal”.

António de Sousa Franco, jurista de profissão, morreu em 2004, aos 61 anos, na sequência de incidentes numa ação de campanha na lota de Matosinhos. Sousa Franco era cabeça de lista às eleições europeias pelo PS.

