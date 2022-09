As buscas pelo jovem de 23 anos que no domingo desapareceu no mar praia do Vale Furado, no concelho de Alcobaça, foram retomadas esta manhã, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O jovem, de nacionalidade ucraniana, “encontrava-se a banhos, quando alegadamente terá desaparecido no mar” daquela praia do concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, estando, segundo a AMN, a ser procurado desde cerca das 16h40 de domingo.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, estão esta segunda-feira empenhadas, por via marítima, uma embarcação da Estação Salva-vidas da Nazaré e o navio NRP Sagitário, da Marinha Portuguesa e, por terra, elementos do Projeto “SeaWatch”, da Polícia Marítima e da GNR.

Está ainda previsto juntar-se às buscas, durante esta segunda-feira, uma aeronave da Força Aérea Portuguesa e um drone da Polícia Marítima.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.