A circulação do trânsito na Autoestrada 1 (A1) encontra-se esta segunda-feira condicionada nos dois sentidos, entre os quilómetros 240 e 300, na zona de Albergaria-a-Velha (Aveiro), devido a um despiste de um camião, anunciou a Brisa.

De acordo com a Brisa, o camião “passou do sentido Sul-Norte para o sentido Norte-Sul, ficando depois imobilizado na berma direita e talude”.

A via direita da A1 no sentido Norte-Sul, na zona de Albergaria, está cortada para trabalhos de remoção do veículo pesado. Estão também a ser feitos trabalhos de reparação das guardas de segurança do separador central que estão a provocar o corte da via esquerda no sentido Sul-Norte”, informa.