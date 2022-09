O Ministério da Defesa alemão informou, esta segunda-feira, que vai fornecer à Ucrânia mais quatro veículos de artilharia do tipo ‘Panzerhaubitze 2.000’, além dos 18 já entregues, num programa conjunto com os Países Baixos.

O Exército alemão vai enviar esses sistemas de artilharia apesar de os ‘stocks’ se encontrarem em situação “preocupante”, indicou o ministério, citado em comunicado.

“O valor de combate dos ‘Panzerhaubitze 2.000’ facultados pela Alemanha e Países Baixos foi mais do que comprovado“, disse a ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, acrescentando que Kiev expressou o desejo de receber mais destes sistemas de artilharia de elevada mobilidade.

A Alemanha vai responder a este pedido “para continuar a apoiar a Ucrânia na sua corajosa luta contra a brutal agressão russa”, enfatizou Lambrecht, elevando para 14 o número total de veículos de artilharia doados por Berlim diretamente, sem contar com os cedidos ao abrigo do programa conjunto com os Países Baixos.

Até agora, o Govero alemão também já forneceu a Kiev, entre outros, 24 viaturas antiaéreas do tipo GEPARD, 500 mísseis antiaéreos Stinger e 2.700 lançadores múltiplos de foguetes antiaéreos STRELA.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas — mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,2 milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).