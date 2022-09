O grupo internacional Capital Energy informou esta segunda-feira que vai iniciar, até ao final do ano, a construção do seu primeiro parque eólico, em Penafiel, no distrito do Porto, com capacidade para fornecer energia a 43 mil habitações.

As nove turbinas eólicas desta infraestrutura renovável, com mais de 46 Megawatts, podem gerar uma eletricidade limpa suficiente para satisfazer o consumo anual de mais de 43.000 lares portugueses e evitar a emissão para a atmosfera de quase 41.000 toneladas de dióxido de carbono por ano“, lê-se numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo o investidor, foi garantida recentemente “a licença de produção desta instalação, que já dispunha das autorizações ambientais pertinentes”.

O Zonda, como se vai chamar o parque eólico, “vai propiciar a criação de cerca de 290 postos de trabalho durante os períodos de ponta da sua construção, mobilizar um investimento total de 50 milhões de euros e gerar um impacto económico anual para os cofres locais de 400.000 euros“, lê-se ainda da informação.

Na fase de exploração e manutenção, o parque vai dar emprego permanente a cerca de 10 profissionais da zona e gerar, todos os anos e durante a sua vida útil, um impacto fiscal aproximado de 400.000 euros, de acordo com estimativas da empresa.