“Então, Marta?”, disse a ex-ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, como que a dar as boas-vindas a Marta Temido, a ex-ministra da Saúde, quando entrou na sala onde decorria a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Há alguns meses estavam ambas sentadas à mesa do Conselho de Ministros, agora partilham a mesma comissão. A deputada Temido já tem “pastas” atribuídas no arranque do Parlamento pós-férias que marca a estreia como deputada eleita pelo PS.

Para além de ter lugar na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias — simbolicamente a 1ª comissão na Assembleia da República –, Marta Temido vai também ter assento na Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, que é presidida por Alexandra Leitão. Com lugar de efetiva nestas duas comissões, Marta Temido fica afastada dos temas da saúde, embora o dossier da despenalização da eutanásia seja tratado nesta comissão. A ex-ministra não integra, no entanto, o grupo de trabalho especifico do assunto.

Marta Temido assistiu, na quarta-feira, a praticamente toda a reunião da Comissão de Direitos Constitucionais ao lado da deputada Joana Sá Pereira, mas o maior abraço que recebeu foi da ex-colega de Governo, Ana Catarina Mendes, que foi ouvida nesta comissão parlamentar. Já na fase final da audição, a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares levantou-se do lugar e foi dar um abraço a Marta Temido, procurando saber como está a correr a adaptação da ex-ministra ao lugar de deputada.

Na semana anterior, Marta Temido já se tinha sentado na sala das sessões para assistir aos plenários e participar nas votações. O pesar pela morte da rainha Isabel II fica até registado como o primeiro voto da deputada Marta Temido no arranque desta sessão legislativa.

