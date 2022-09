Bienal Artes e Ofícios – Novo Design

Mercado Municipal de Oeiras. Sábado, 11h00 às 19h00; domingo 11h00 às 18h00. Entrada gratuita

Cerâmica e vidro, cestaria, têxteis, e madeira. Eis a primeira edição da Bienal Artes e Ofícios – Novo Design, que reúne em Oeiras, até dia 25, uma série de artesãos sob o selo “Temporada Cruzada Portugal – França 2022”. Idealizada pela Spira, que convidou para a curadoria a Passa ao Futuro – uma associação sem fins lucrativos dedicada à preservação do Património Imaterial e da herança cultural dos artesãos e artífices portugueses — a A&O ND conta com uma conferência internacional com a presença de especialistas provindos dos EUA, Suíça, Alemanha, Itália, França e Portugal, e uma mostra com mais de 30 expositores selecionados. Da Fábrica de Mosaicos Hidráulicos de Estremoz aos tapetes de Arraiolos, da cutelaria Telmo Roque à Clélia Jewellery, basta passar pelo mercado de Oeiras.

Wanderlust

Jardins da Torre de Belém. Domingo, 25 de setembro. Portas abrem às 7h30 e encerram às 15h30.

Para trabalhar o corpo e a cabeça: uma sessão de treino HIIT (treino de alta intensidade), dirigido por Zé Maria Castelo Branco, fundador da Move Hiit. Uma sessão de yoga ao ar livre com Sofia Mano e Leonor Buzaglo e ao som de um DJ. Uma sessão de meditação guiada de 30 minutos, com Cuca Roseta e Inês Gaya. Chamam-lhe o triatlo do mindfulness, aquele que está prestes a ganhar vida em mais uma edição do Wanderlust 108, que acontece a 25 de setembro, nos Jardins da Torre de Belém. Aberto a todos os níveis de preparação, os três eventos principais são ainda complementados com workshops, conferências e outras atividades, como yoga aéreo ou acroyoga. Conte ainda com zona de restauração com marcas saudáveis e com bancas de artesanato. Em 2022, e pela primeira vez, o evento estende-se a outros cantos do país: a 2 de outubro chega pela primeira vez ao Porto e a 8 e 9 do mesmo mês ao Funchal, na Madeira. Os bilhetes estão disponíveis online.

Cabaret Maxime

Praça da Alegria, N58. Tel.: 218 716 600. A partir das 20h30. A partir de 65€.

Para um jantar imersivo noutros tempos: a comida une-se ao espetáculo — e tem como pano de fundo um imaginário burlesco. Acabam de arrancar as noites de cabaret no Maxime Restaurante, integrado no Maxime Hotel, na Praça da Alegria, em Lisboa. Com vários programas disponíveis, tem para este fim de semana duas possibilidades. Na sexta-feira, 23, é dia de Amusing Bouche: uma amostra deste mundo boémio dos anos 40, onde o entretenimento se junta a um menu à lá carte. Com artistas convidados e DJ para prolongar a noite, conte com Mizz Kat Tigerfell. No sábado, 24, é diferente: é dia de Maxime Obsession, um jantar imersivo, do qual faz sempre parte o espetáculo. Desta vez com o mote Tropicália (vai variando), conte com um jantar de cinco momentos, saboreado na companhia do burlesco exótico e tropical. Consulte aqui o programa completo e o menu.

Nova Carta Fogo

Avenida Elias Garcia 57. Tel.: 217970052. Terça-feira a sábado, do 12h30 às 16h e das 19h à 00h30.

Para uma experiência gastronómica com início, meio e fim: quatro snacks, serviço de pão, dois pratos principais, sobremesa e café. E o que é que todos têm em comum? Duas coisas: Alexandre Silva e o Fogo — falamos do elemento e do restaurante. Composto por seis momentos, o novo menu degustação do chef distinguido com uma estrela Michelin com o restaurante LOCO mantém a premissa de sempre: destacar o sabor único providenciado pela confeção tradicional no fogo. Conte com ostra na brasa, com tártaro de vaca ou barriga de atum. Segue-se pão de massa mãe, com azeite alentejano, um molho de bitoque ou uma bebida fermentada — criada a partir do desperdício do pão da semana anterior, é uma das ações que exemplifica a política de desperdício zero, implementada nos espaços do chef. Nos principais, não há pratos fechados — o que se sabe é que a sugestão do chef recai no peixe (vindo, principalmente, de Peniche e das Berlengas, mas também dos Açores, no caso do atum) e legumes, que variam de acordo com a disponibilidade. O momento seguinte é para a carne: arroz de forno, com vaca minhota ou porco alentejano. Segue-se o momento doce: morango grelhado na brasa, com fava-tonta e trigo sarraceno. Para finalizar, café e petit four de trufa de alfarroba. É vegan? Não se preocupe — a experiência pode ser adaptada. O novo menu degustação tem o valor de 80€ sem pairing.

Nova Carta Mercantina

Praça de Alvalade 6B. Tel.: 21 796 03 13. De segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. De sexta a domingo, das 12h às 15h e das 19h30 às 23h30.

Para um festim italiano (com opções diferentes): há um reforço dos sabores do Mediterrâneo na nova carta da Mercantina Alvalade. Das entradas, às massas, pizzas ou sobremesas, há onze novas opções do chef Natanael Silva para provar. Exemplos: nas entradas, a vitela com molho cremoso e parmesão ou a focaccia de presunto e tomate seco com creme de parmesão; nos principais, o pappardelle verde com ragu de vitela em molho cremoso de tomate e manjericão ou risotto verde de espargos e ervilhas, mousse de queijo de cabra e tomate seco; e ainda, nas sobremesas, o bonet de chocolate e bolacha amaretti de Piemonte.

Numa Café

Rua da Escola Politécnica 94. Todos os dias, 9h às 16h.

Para viver a vida mais devagar (mas sem prescindir do café): há numa (ou Numa) esquina do Príncipe Real um espaço para os mais exigentes apreciadores da bebida que desperta: aqui encontra café de especialidade, vindo de várias partes do mundo e torrado em pequenos lotes. Para acompanhar, a comida é maioritariamente de base vegetal, com um menu que aplica os princípios da cozinha natural — foi desenvolvido por Joana Limão (food stylist, que há vários anos se tem dedicado ao desenvolvimento de novas receitas, sempre nutricionalmente equilibradas) que faz uso de ingredientes sazonais e locais. Encontra desde pudim de chia dourado com granola exclusiva do Numa, fruta da estação, lascas de coco e compota caseiro; gaspacho de pêssego, uma sopa fria com ingredientes sazonais, servido com croutons caseiros e dukkah de hibisco; ou ainda o Not-So-Classic Bagel, com queijo-creme caseiro, pickles de cebola roxa, alcaparras, furikaka e aneto. Com projeto de arquitetura de interiores de José Luís Barbosa e Gil Cardoso — que pensaram o Numa para transmitir calma, serenidade e um estilo de vida sem pressas —conte ainda com smothies de frutas e vegetais.

Soi Asian Street Food

Rua da Moeda 1C, Lisboa. Tel.: 912 895 391. Segunda-feira a domingo, 12h às 23h.

Para saborear a Ásia num copo: há novas bebidas para provar no SOI – Asian Street Food. Mas a ideia é que as acompanhe com as opções do menu de comida. É que as novidades foram desenhadas, precisamente, para criar pairings “improváveis” com as propostas gastronómicas de Maurício Vale, chef executivo do asiático do grupo SushiCafé, que fez parte deste novo processo criativo, partindo da ligação do projeto aos sabores da Tailândia e do Vietname. Assim, a acompanhar os padthais, dumplings ou noodles, existem agora quatro novas opções: o Ishi no Kawa, pedras de rio aromatizadas com lichia, xarope de chá de clitória e espumante; o Sakura, xarope de chá de flor de cerejeira, sumo de maçã e caviar de licor de framboesa; o asian spritz, shrub de framboesa, citronela e aperol prosecco; ou o Lapsang Scent, sumo de laranja natural e licor grenadine completado com gin.

Oktoberfest

Rua de Sá da Bandeira 210, Porto. Tel.: 22 018 1000. Terça-feira a domingo, das 12h à 00h.

Para os que adoram cerveja artesanal: arrancou a 16 de setembro a iniciativa da marca e casa de cerveja Nortada, que traz ao Porto o grande festival alemão. É no centro da cidade, onde mora este brewpub, que pode celebrar o Oktoberfest, que aqui se marca com novas invenções e regressos: a cerveja Munich Helles, pensada exclusivamente para o evento, e a reedição de uma märzen que, servida numa garrafa à pressão, foi um dos grandes sucessos de 2021. A acompanhar as clássicas canecas, no campo dos petiscos, conte com os tradicionais pretzel, weisswurst (seleção de salsichas) ou schnitzel. O Oktoberfest da Nortada — onde todos se vestem a rigor — é de entrada gratuita. O menu custa 15€ por pessoa. Acontece até 8 de outubro.

Quinta da Manoella

Avenida Júlio de Freitas 186, Vale de Mendiz. Tel.: 910 434 073/254 738 076. 77€ por pessoa.

Para celebrar o início do outono: a Quinta da Manoella, no Vale do Pinhão, criou um programa especial: um piquenique no terraço da herdade, com vista para as vinhas com mais de 100 anos, rodeadas por bosques e olival. O programa de enoturismo inclui tapas típicas do Douro com prova de vinhos Manoella — e ainda uma visita à adega, onde estagiam os vinhos do Porto e alguns vinhos DOC Douro, produzidos por Jorge Serôdio Borges e Sandra Tavares da Silva, casal e proprietários da quinta. A reserva deve ser feita com 48 horas úteis de antecedência.

MIMO Festival Porto

23 a 25 de setembro. Vários locais do centro histórico do Porto. Entrada gratuita.

Para continuar a festivalar setembro fora: são dezenas de concertos e DJ set, workshops, residências artísticas, oficinas, cinema ou videomaping. O MIMO Festival — criado no Brasil, tendo já passado por vários países — coloca vários palcos no centro da cidade do Porto, desde o Largo do Amor de Perdição, ao Jardim Cordoaria, Reitoria da Universidade ou Pátio do Museu de História Natural. Com o objetivo de cruzar artistas de todo o globo, da programação fazem parte Maria João & Mário Laginha, Branko, Chico César ou Mário Lúcio e Os Kriols. O festival é de acesso gratuito. Consulte aqui o cartaz completo.

BEAST International Film Festival 2022

21 a 25 de setembro. Cinema Passos Manuel, Cinema Trindade, Casa das Artes, OKNA – Espaço Cultural e Livraria Térmita.

Para conhecer cineastas emergentes de outro canto da Europa: está de volta o BEAST. A 5.ª edição do festival com uma seleção de filmes que se passam em países da Europa de Leste, explora agora Montenegro (o filme de abertura é, por isso, “A Elegia de Laurel”) e a sua indústria cinematográfica, dando destaque aos seus cineastas emergentes e fomentando o diálogo entre o Ocidente e o Leste europeus. Serão exibidos, ao todo, 70 filmes, em cinco espaços da cidade do Porto: Cinema Passos Manuel, Cinema Trindade, Casa das Artes, OKNA – Espaço Cultural e Livraria Térmita. Conte ainda com o programa especial “Highlight Ukraine!”, que vai juntar seis cineastas ucranianos e a longa-metragem “Stop Zemlia” de Kateryna Gornostai. Os bilhetes estão disponíveis online.

Concerto Andaluza de Fez

Palácio Cadaval, Évora. 24 de setembro, às 21h. Entrada gratuita.

Para explorar a cultura Andaluza: o Palácio Cadaval, em Évora, prepara-se para receber o concerto de Música Andaluza de Fez, espetáculo que faz parte da programação da exposição LOVE (exposição dedicada à paixão de Yves Saint Laurent pela cidade de Marraquexe), patente até 30 de outubro. De entrada livre, o concerto vai contar com Mohammed Otmani & Orquestra ou Sanaa Marahati. Veja o cartaz em pormenor.

