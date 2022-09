O ministério dos Negócios Estrangeiros português felicitou este sábado a Guiné-Bissau pelo 49º aniversário da sua independência, salientando os laços históricos de amizade entre os dois países e o trabalho conjunto para o desenvolvimento, multilateralismo e afirmação da Lusofonia.

“Feliz Dia da Independência à Guiné-Bissau! Povos irmãos, cujos laços históricos de amizade se traduzem num trabalho conjunto de promoção do desenvolvimento, de defesa do multilateralismo, e de afirmação da Lusofonia e de África no plano internacional”, saudou, numa mensagem publicada na rede social Facebook, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

A Guiné-Bissau assinala este sábado o seu 49.° aniversário da Independência, declarada unilateralmente em 24 de setembro de 1973 e reconhecida por Portugal um ano mais tarde, já no pós-25 de abril.