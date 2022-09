A PSP e a ASAE apreenderam esta sexta-feira 505 artigos de vestuário falsificados, no valor aproximado de 14.970 euros, na Feira de São Mateus, em Elvas, no distrito de Portalegre, revelou a força de segurança.

O Comando Distrital de Portalegre da PSP, em comunicado enviado à agência Lusa, indicou que na operação de combate à contrafação de artigos de vestuário, foram ainda instaurados seis processos-crime.

Segundo a PSP, esta operação conjunta com da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), teve como objetivo principal o combate a ilícitos criminais previstos no Código de Propriedade Industrial, nomeadamente “contrafação, imitação e uso ilegal de marca”.

Esta operação do Comando Distrital de Portalegre da PSP e da ASAE, Unidade Operacional XI — Évora, decorreu esta sexta-feira entre as 18h30 e as 20h00, adiantou o comunicado.

Esta ação foi desenvolvida por polícias da sede do Comando Distrital de Portalegre e da Divisão Policial de Elvas e inspetores da ASAE.