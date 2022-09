Os Países Baixos, depois da ausência do Europeu de 2016 e do Mundial de 2018 (além da presença pouco consecutiva no Euro-2020), foi ressurgindo nos últimos meses como equipa mesmo que esteja ainda longe daquela grande potência nos anos 70 e 80 e a Liga das Nações surgiu como plataforma desse crescimento. Em 2019, com uma ida à final ganha por Portugal; agora em 2022, com a confirmação da presença em nova Final Four. No entanto, e por mais talentos que tenham surgido e que andem já espalhados entre as melhores equipas da Europa, a grande figura é mesmo o mais experiente: Louis van Gaal.

11 wins, 4 draws, 0 losses Netherlands are undefeated since reappointing Louis van Gaal ???????? pic.twitter.com/R1w0uuNIAg — B/R Football (@brfootball) September 25, 2022

Aos 71 anos, o técnico tem sempre algo de diferente para apresentar e esta semana não foi exceção: depois de ter chamado quarto guarda-redes, Van Gaal apostou também em Kjell Scherpen (Vitesse) e Justin Bijlow (Feyenoord) para ter um lote de seis elementos para perceber quem defende melhor grandes penalidades já numa perspetiva de Mundial-2002. Mais: em paralelo com isso, chamou também o antigo selecionador neerlandês de voleibol para perceber junto da equipa técnica quem poderia ser melhor nesse aspeto em particular. Todos os detalhes contam, não só para a Liga das Nações mas também para o Qatar.

Finalista na 1.ª edição da Nations League, em 2019 (derrota frente a Portugal), os ???????? vão participar na Final Four da competição pela 2.ª vez ⚠Os ???????? procuram o 2.º título da história, depois de terem conquistado o Campeonato da Europa em 19888 pic.twitter.com/hUVHyLgDHW — playmakerstats (@playmaker_PT) September 25, 2022

Van Gaal já passou por clubes como Ajax, Barcelona, AZ, Bayern e Manchester United mas esta terceira passagem pela seleção neerlandesa, para onde voltou em agosto de 2021 substituindo Frank de Boer, está a ser particularmente marcante num ano em que descobriu também um cancro da próstata que ficou debelado com 25 tratamentos de radioterapia. “Já passei por tudo. Tive de esperar cinco ou seis meses para ver se havia funcionado. Funcionou”, confirmou em abril. Agora, em setembro, continua a somar sucessos: naquele que foi o 32.º encontro consecutivo sem derrotas no tempo regulamentar entre as três passagens pelos Países Baixos, sendo necessário recuar a setembro de 2001 para um desaire.

37 – The Netherlands have won 37 matches under Louis van Gaal, under no manager the Dutch national team have won more international games. Best. pic.twitter.com/n8X7SWeXhu — OptaJohan (@OptaJohan) September 25, 2022

???????? Países Baixos ???? Bélgica ???????? "Laranja" volta a bater os "diabos vermelhos e garantiu a presença na final four Cody Gakpo ???????? entou para o lugar do lesionado Berghuis e foi o MVP ⭐️#UNL #NationsLeague #NEDBEL #RatersGonnaRate pic.twitter.com/pV4QxOh56r — GoalPoint (@_Goalpoint) September 25, 2022

Assim continuou: apesar de necessitar apenas de não perder por mais de três golos, os Países Baixos receberam e voltaram a vencer a Bélgica, desta vez pela margem mínima com Van Dijk a fazer o 1-0 perto do último quarto de hora. Na outra partida do grupo 4, a Polónia ganhou fora ao País de Gales e confirmou também a permanência na Liga A com Swiderski a fazer o único golo no segundo tempo.