O novo Ferrari Purosangue é uma jóia sobre rodas, infelizmente disponível apenas para alguns. Tem espaço para a família, um motor V12 atmosférico fabuloso, com 6,5 litros e 725 cv, que alia um roncar emocionante a uma capacidade de aceleração capaz de impressionar qualquer um. Mas antes de o vendedor passar a chave para a mão, é necessário transferir qualquer coisa como 390.000€, mais os impostos, o que certamente afastará a maioria dos candidatos a chamar seu ao primeiro Ferrari com quatro portas e características familiares.

O Purosangue é um modelo magnífico, não só de aspecto mas também sob o ponto de vista tecnológico. O chassi tem a necessária rigidez para ser eficiente e distribui de forma ideal o peso pelos dois eixos, as suspensões são responsáveis por colar este SUV à estrada, como se fosse tão ligeiro quanto os esguios coupés da Ferrari. Mas um dos principais trunfos deste SUV italiano é o motor 6.5 V12 atmosférico, para que condutor, passageiros e todos os que o vêem passar na rua se deliciem com o seu cantar rouco.

Embora os potenciais clientes se sintam atraídos pela velocidade máxima de 306 km/h, ou pela capacidade do Purosangue ir de 0-100 km/h em apenas 3,3 segundos, há algo que os compradores deste tipo de “máquinas” prezam ainda mais. Referimo-nos à possibilidade de personalizar o veículo, vestindo-o à sua maneira e de acordo com o seu bom gosto.

É exactamente isto que lhe propomos, assim à laia de aventura. Visite o site da Ferrari, entre no configurador do Purosangue e divirta-se a decorar o SUV italiano como se fosse o seu. Tanto por dentro como por fora, dos materiais aos acabamentos. Entretenha-se e perceba como pode ser divertido personalizar um modelo da marca do Cavallino Rampante, além de conhecer mais pormenores sobre o chassi, mecânica, suspensões adaptativas e o restante equipamento.