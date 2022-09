A líder dos Irmãos de Itália sempre se definiu como “mulher”, “mãe”, “italiana” e “cristã”. Não é por isso de admirar que, na noite eleitoral em que as projeções indicaram que deverá ser a primeira mulher a liderar um governo italiano, tenha invocado S. Francisco de Assis no seu discurso. “Começa por fazer o que é necessário. Depois faz o que é possível. E, de repente, estarás a fazer o impossível”, disse, perante a audiência composta por membros do seu partido, o Irmãos de Itália, que nas últimas legislativas tinha ido pouco além dos 4% e agora é a força mais votada, com mais de 20% dos votos, de acordo com as projeções.

Quando Meloni discursou, ainda não havia resultados oficiais. Às 2h (hora de Lisboa, 3h em Itália), menos de 10% dos votos tinham sido apurados, mas a sondagem à boca das urnas da RAI era clara ao garantir que há agora uma maioria de direita tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, graças à coligação do Irmãos de Itália com a Liga, de Matteo Salvini, e o Força Itália, de Silvio Berlusconi. Até essa hora, a maioria dos partidos tinha sido cauteloso nas reações oficiais. Mas eis que, de madrugada, Meloni subiu ao palco para reclamar para si a vitória, dizendo que os italianos deram uma “indicação clara” de que querem um governo “liderado pelos Irmãos de Itália”.

Ser o primeiro partido em Itália significa muitas coisas”, disse a sua líder, classificando o momento como “uma noite de orgulho, uma noite de alegria”. E deixou claro qual será o seu objetivo à frente do governo: “Fazer com que os italianos voltem a ficar orgulhosos de serem italianos, de agitar a bandeira tricolor”.

A confirmarem-se as sondagens, que dão ao bloco da direita 227 a 257 deputados, o Irmãos de Itália será o primeiro partido de extrema-direita a liderar um governo em Itália desde Benito Mussolini. Durante toda a campanha, Meloni tentou desvalorizar as ligações do partido ao fascismo italiano — o seu símbolo, por exemplo, é a chama tricolor usada durante anos pelo neofascista Movimento Social Italiano.

