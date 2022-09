O Governo criou um programa para distinguir os festivais que apostam na acessibilidade e inclusão e que irá atribuir um prémio anual a estes eventos, segundo um comunicado esta segunda-feira divulgado pelo Ministério da Economia e do Mar.

Na nota, a tutela referiu que o Programa Festivais Acessíveis, que resultou de uma parceria entre o Turismo de Portugal I.P. e o Instituto Nacional de Reabilitação (INR), “pretende distinguir os festivais que apresentem condições de acessibilidade para todos os que tenham mobilidade condicionada, como pessoas com deficiência física ou sensorial, grávidas, crianças, pessoas idosas, entre outros”.

Este programa inclui “a atribuição anual do Prémio “Festival + Acessível”, ao evento mais acessível do conjunto dos festivais reconhecidos, em cada ano”, sendo que “podem candidatar-se ao programa entidades públicas ou privadas, organizadoras de festivais nas tipologias previstas e as candidaturas têm de ser feitas três meses antes do início do festival”.

Citada na mesma nota, a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, disse que “Portugal é já hoje reconhecido, tanto por portugueses como estrangeiros, pela diversidade e qualidade da sua oferta de festivais, em todo o território e ao longo de todo o ano”.

“Damos agora um passo deveras significativo no caminho da fruição destas experiências por todos, sem exceção. E este é também o papel do turismo e no qual estamos fortemente empenhados: construir um mundo mais justo, inclusivo e sustentável”, destacou.

Por sua vez, a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, disse que a iniciativa “constitui-se como mais um passo significativo rumo à construção de uma sociedade com menos barreiras”, sendo esta “uma medida constante na Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência cuja implementação contribuirá para tornar a cultura mais acessível a todos”.

A iniciativa “está enquadrada nos objetivos do Programa ‘All for All — Portuguese Tourism’, que visa contribuir para o incremento da oferta turística acessível, assim como a promoção de Portugal como destino para todos e o respetivo reconhecimento internacional”, destacou a tutela, acrescentando que “o Programa ‘All for All’, através do Programa Valorizar do Turismo de Portugal, apoiou já 129 projetos visando a adaptação da oferta nas várias tipologias da cadeia turística, com especial destaque a melhoria das condições de acessibilidade física e comunicacional dos equipamentos culturais”.

Paralelamente, detalhou a tutela, “no que diz respeito à capacitação dos agentes turísticos, e tendo e vista a criação de espaços e serviços cada vez mais inclusivos, foram recentemente lançados pelo Turismo de Portugal novos guias de boas práticas de acessibilidade dirigidos à área do alojamento turístico, da animação turística, dos eventos e das zonas balneares, que disponibilizam informações técnicas e recomendações atualizadas para a promoção e melhoria das condições de acessibilidade física e informativa”.

O Governo lembrou ainda que o “Programa de Apoio à Organização de Eventos de Interesse Turístico — Portugal Events”, que pretende “o apoio à realização de eventos que demonstrem ser relevantes para o desenvolvimento sustentável do setor do turismo, tem já presente esta aposta na acessibilidade e na inclusão”.