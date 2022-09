Numa primeira reação aos resultados (provisórios) que davam quase 15% dos votos ao seu Movimento 5 Estrelas, Giuseppe Conte apresentou-se como a “força de oposição” ao governo que resulta das eleições deste domingo e que deverá traduzir-se na subida ao poder de Giorgia Meloni. “Vamos defender todas as nossas batalhas, todas as nossas conquistas.”

Há quatro anos, o Movimento 5 Estrelas foi o partido mais votado, com quase 33% dos votos dos eleitores italianos. Mas, até há poucos dias, as sondagens davam o partido de Conte como não conseguindo ir além dos 10% nestas eleições. Animado pelos 15% que iam lhe eram atribuídos pelos resultados provisórios, e num jogo de perspetivas, Conte procurou esbater a enorme queda face a 2018 com a ideia de uma “grande recuperação” nas eleições desta noite.

Se os números provisórios se comprovarem, o Movimento 5 Estrelas é atirado para o lugar de “terceira força política” — no sentido em que fica atrás da coligação Centro Direita, liderada por Meloni, e da coligação de esquerda. A palavra de ordem de Conte é, agora, “responsabilidade”. Mas há outra: “Oposição.”

Conte garante desde o primeiro momento que será “força de oposição” ao Governo que tudo indica será liderado por Meloni e promete “mostrar coragem e determinação” para fazer levar adiante o programa que levou a votos.

“Defenderemos todas nossas batalhas, todas as nossas conquistas”, apostando numa “agenda progressista, verdadeiramente democrática” e tendo no horizonte as ideias de um “país com inclusão social” e em que vingue a “justiça social”.