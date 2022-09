Em atualização

Um atirador abriu fogo numa escola na Rússia, em Izhevsk, e terá feito pelo menos 14 mortos, incluindo pelo menos cinco crianças – segundo um novo balanço. Antes de se suicidar, o atirador fez, também, cerca de duas dezenas de feridos, segunda a primeira contagem que tinha sido divulgada. As informações, ainda provisórias, foram transmitidas por um governador local à Agence France Presse.

A agência de notícias Nexta detalha que além das crianças, foram mortos dois seguranças e dois professores.

The Investigative Committee of the #Russian Federation reports that nine people were killed in the school shooting in #Izhevsk – 5 schoolchildren, 2 guards and 2 teachers. pic.twitter.com/11s9PqLUuL

