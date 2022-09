O mais emblemático dos desportivos produzidos pela Lamborghini foi o Aventador, cuja produção terminou agora, ao fim de 11 anos. O derradeiro exemplar, um LP 780-4 Roadster pintado de azul, teve como destino a Suíça e foi simultaneamente a 11.465ª unidade a sair da fábrica da marca em Sant’Agata Bolognese.

O primeiro Aventador foi apresentado em 2011, com a versão Roadster a surgir dois anos depois. O modelo exportado para o cliente helvético extrai 780 cv do nobre motor atmosférico 6.5 V12, potência que passa para o solo através de um sistema de tracção integral. Apesar de exibir um comprimento total de 4,87 m e um peso de 1765 kg, já com o pleno e o condutor a bordo, o que é pouco para um modelo desta bitola e com este tipo de mecânica, nada disto o impede de passar pelos 100 km/h ao fim de somente 2,9 segundos, para depois continuar a acelerar até aos 355 km/h.

A produção do último Aventador foi devidamente celebrada pelo construtor italiano, tanto mais que a Lamborghini já tem em avançado estágio de desenvolvimento o seu sucessor, que pode (ou não) manter esta raça de touro, como é habitual na marca transalpina. O sucessor manterá o V12 atmosférico, para continuar a usufruir do característico cantar rouco dos 12 cilindros em V, mas será uma nova unidade, mais moderna para ser mais eficiente e fácil de electrificar, única forma de reduzir os consumos e as emissões.

O chassi do sucessor do Aventador continuará a ser construído em fibra de carbono, para ser rígido e leve. Resta esperar por 2023, quanto o novo modelo será apresentado ao público, com um V12 híbrido. Mas a dúvida permanece: será um híbrido convencional, para reduzir em dois ou três litros o consumo anunciado, ou irá mais longe e proporá uma geração híbrida plug-in, com uma bateria capaz de alimentar motores eléctricos mais potentes, o que aliado ao V12 elevaria consideravelmente a potência total do modelo. Com a vantagem adicional de ganhar a possibilidade de percorrer uma determinada distância em modo exclusivamente eléctrico, o que a concorrente Ferrari já oferece e, ao que parece, agrada aos potenciais clientes.