As autoridades alemãs e dinamarquesas estão a tentar identificar as razões pelas quais o Nord Stream 2 tenha baixado, instantaneamente, a pressão de 150 para 7 bares. Fruto disso, aconteceu uma fuga de gás diretamente para o mar Báltico.

A fuga do gasoduto que liga a Rússia ao resto da Europa aconteceu na ilha de Bornholm, na Dinamarca, e as razões não são ainda conhecidas, revela a Reuters.

“Estamos em contacto com as autoridades para apurar o que terá acontecido. Não temos ainda certezas sobre as causas que levaram a este fenómeno”, informa o ministro alemão da Economia e Energia, Robert Habeck.

Num comunicado divulgado pela Agência de Energia da Dinamarca informa-se que as autoridades marítimas dinamarquesas “lançaram um aviso à navegação a estabelecer uma zona proibida de 5 milhas náuticas (9.26 quilómetros) em torno do gasoduto, por se mostrar perigosa para o tráfego náutico“. É assegurado ainda que o acontecimento não tem qualquer incidência sobre a segurança ou a distribuição de gás no país.

O Nord Stream 2 tornou-se uma das mais importantes armas utilizadas pela Rússia na resposta às sanções que são aplicadas pela Europa. A Alemanha decidiu suspender a certificação do gasoduto Nord Stream 2, que não afetou o abastecimento do gás europeu.