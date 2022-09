A Covilhã vai ter uma comissão municipal para acompanhar os trabalhos do pós-fogo e a aplicação do anunciado Plano de Revitalização da serra da Estrela, na sequência do grande incêndio que afetou aquele território em agosto.

A comissão terá por missão o acompanhamento dos trabalhos do município e da aplicação do Plano de Revitalização da Serra da Estrela, na sequência dos incêndios florestais de 2022, bem como o que diz respeito à evolução da recuperação do território”, é referido na proposta para a criação deste grupo de acompanhamento.

A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião da Assembleia Municipal, realizada na segunda-feira, e já tinha sido previamente acordada por todos os grupos municipais daquele órgão (PS, PSD, CDS, PCP e PPM/MPT/Aliança).

A nova comissão terá um mandato de três anos e será constituída por um representante de cada grupo municipal e pelos presidentes de junta das seis freguesias afetadas pelo grande incêndio da serra da Estrela.

Remeterá regularmente à Assembleia Municipal relatórios sobre os trabalhos realizados na prossecução do seu objeto.