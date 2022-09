O “rolo compressor” da maioria absoluta já entrou no léxico desta legislatura. Enquanto a oposição crítica o Governo por impedir a ida de ministros ao Parlamento — oito desde o início do mandato –, o PS defende-se e diz que rejeitou apenas 15% dos requerimentos apresentados. No debate sobre o escrutínio ao Governo (anterior) — quando ainda não existia essa maioria — foram várias as queixas ao “poder absoluto” do PS.

Na manhã desta quarta-feira, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, reagiu com veemência ao chumbo do requerimento para ouvir o novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro: “A prática era viabilizar a audição de ministros, mas mudou”, escreveu a líder bloquista, acrescentando que “o PS aceitou o pedido de António Costa e deixou de ter vergonha de ser maioria absoluta“. Para o também deputado bloquista, José Soeiro, “Marta Temido não pôde ser chamada porque estava a sair e Pizarro porque está a entrar” e ironizou: é um “dos argumentos injustificáveis” apontados pela maioria socialista.

