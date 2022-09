A Ordem dos Arquitetos pediu esta quarta-feira ao Governo que divulgue toda a documentação que levou à proposta de alteração do regime de conceção e construção de obras públicas, seguindo-se um período de debate, vincando que está contra esta mudança.

Num momento em que o Governo se encontra a concluir o processo de alteração do Código dos Contratos Públicos, no sentido de generalizar o recurso a regime de conceção-construção nas obras públicas, a Ordem dos Arquitetos (OA) apela publicamente ao Governo para que divulgue todos os dados, estudos, relatórios, pareceres e informações técnicas que levaram à elaboração da atual proposta, assim como todos os pareceres posteriormente solicitados a entidades terceiras no âmbito da consulta legislativa”, apontou, em comunicado.